«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 78 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار.

وكانت الوزارة قد باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 78 مليار دولار على ثلاث شرائح وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار ، و سندات أجلها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات ذات الثلاثة أعوام والثلاثين عاما أعلى من المتوسط في حين جاء الطلب على السندات العشرية في حدود المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل وفي السندات العشرية يوم الأربعاء وفي السندات ذات الثلاثين عاما يوم الخميس المقبل.