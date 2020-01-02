مقتل 3 جراء هجوم على حافلة في كينيا







لقي ثلاثة أشخاص حتفهم خلال اعتداء على حافلة في منطقة ساحلية شرقي كينيا، كما جرح ثلاثة آخرون.

وقع الهجوم حسب بيانات السلطات صباح اليوم الخميس في منطقة نيونجرو عندما تعرضت الحافلة خلال سيرها على الطريق الموصل من ماليندي إلى موكووي بمنطقة غابات لإطلاق النيران.

وقال أيرونجو ماكاريا المحقق المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نجح السائق في مواصلة السير، ووقع اعتداء قد يكون إرهابيا ، إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد ذلك – فمن الممكن أن يكون اعتداء قام به أشخاص آخرون كرجال العصابات أو أي عناصر إجرامية أخرى."

أضاف ماكاريا أن "بعض الركاب حاولوا بدافع الفزع أن يقفزوا من الحافلة وهي تسير، ما أدى إلى وفاة معظمهم".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الاعتداءات المشابهة على الحافلات في كينيا كانت تنسب في الماضي إلى جماعات إرهابية غالبا، مثل ميليشيا الشباب في الصومال المجاورة.

ويقوم هؤلاء المتطرفون السنة منذ أعوام بالقتال داخل الصومال من أجل السيطرة وقاموا بهجمات متعددة في هناك.

وتدعم القوات المسلحة الكينية منذ 2011 القتال ضد جماعة الشباب، ومنذ ذلك التاريخ تتعرض كينيا أيضا إلى هجمات متكررة من هذا النوع.

وتجند جماعة شباب الصومال مقاتلين كينيين بين صفوفها، خاصة في منطقة الساحل.