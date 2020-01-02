«إسكان البرلمان»: أردوغان مجرم حرب يريد نهب ثروات ليبيا واشعال الحرب فى المنطقة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مرفوض جملة وتفصيلا ويعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يعقد الأزمة ولا يحلها، ويعد تهديد كبير للمنطقة، يسعى من خلالها الرئيس التركى لنهب ثروات الشعب الليبى، ويريد ان يحولها لسوريا جديدة، وذلك من خلال استغلال العناصر الإرهابية والداعشية التى اصبحت أحد ادوات الرئيس التركى لنشر الإرهاب فى المنطقة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة أن يكون هناك تصعيد دولى كبير لمنع إرسال جنود أتراك إلى طرابلس، الذى يؤثر فى الأمن الإقليمى للمنطقة والشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط، وهذا الأمر يؤكد الاطماع الكبيرة للرئيس التركى فى المنطقة ومحاولته نهب ثروات الدولة الليبية، على حساب المواطنين، وأنه أصبح مجرم محرم لابد من محاكمته دوليا على كم الجرائم التى يرتكبها بجاب رعايته للإرهاب