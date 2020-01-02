 الداخلية العراقية: اعتقال اثنين من إرهابيي «داعش» في نينوى - بوابة الشروق
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الداخلية العراقية: اعتقال اثنين من إرهابيي «داعش» في نينوى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 2:11 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 2:11 م
اعتقلت السلطات العراقية، اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الخميس، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال عنصرين من (داعش) هما "أبو هيام" و"أبو قحطان" في قضاء الحضر، مشيرة إلى أنهما مسؤولان عن العمليات الإرهابية في مناطق الجزيرة.

وأضاف البيان أن "هذين الإرهابيين كانا يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة (داعش) على مدينة الموصل"، لافتا إلى أنه تم اعتقالهما في قرية البطيشة التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.

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