الداخلية العراقية: اعتقال اثنين من إرهابيي «داعش» في نينوى

اعتقلت السلطات العراقية، اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الخميس، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال عنصرين من (داعش) هما "أبو هيام" و"أبو قحطان" في قضاء الحضر، مشيرة إلى أنهما مسؤولان عن العمليات الإرهابية في مناطق الجزيرة.



وأضاف البيان أن "هذين الإرهابيين كانا يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة (داعش) على مدينة الموصل"، لافتا إلى أنه تم اعتقالهما في قرية البطيشة التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.