العراق: إدخال 500 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية قريبا من خلال مشروع الربط مع دول الخليج والكويت

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، أنها ستدخل 500 ميجاوات إلى المنظومة الوطنية قبل موسم الصيف المقبل من خلال مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج ومن خلال دولة الكويت.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم الخميس، عن الناطق باسم وزير الكهرباء حيدر العبادي القول إن الوزارة أبرمت خلال المدة القليلة الماضية عقدا مع هيئة الربط الخليجي التابعة لمجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الضغط الفائق 400 (كي في)، على أن تتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين.

وأضاف أن الخطين سيكونان بطول 300 كلم، مقسم على مسافتين، داخل العراق بطول 80 كلم، وداخل دولة الكويت 220 كلم، ويتم ربطهما بالمنظومة الوطنية العراقية من خلال محطة الفاو التحويلية 400 (كي في) من جهة وتكون امتدادا للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية.

وأشار العبادي إلى مساهمة المشروع في السماح للعراق باستيراد 500 ميجاوات، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل حلول فصل الصيف المقبل، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز، منوها بأن الاتفاق بمرحلته الثانية يتضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وبين أوروبا.