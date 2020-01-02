برلمانيون: مبادرات البنك المركزي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي



الفقى: إعادة فتح المصانع المغلقة يقلل التضخم والبطالة.. عمر: خفض أسعار الغاز للمصانع يدعم الصناعة المحلية.. الكسان: تقليل سعر الفائدة يجلب الاستثمارات





أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى مؤخرا لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارية والسياحة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إن هذه المبادرات تستهدف فى المقام الأول زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن خفض أسعار غاز المصانع سيخلق الامكانية لأصحاب المصانع على العمل فى 3 ورديات وليس وردية واحدة.

وتابع: «نفس الأمر بالنسبة لمبادرة دعم السياحة والتى تعتبر مبادرة إيجابية من جانب البنك المركز، خاصة أن قطاع السياحة يعانى من بعض المشاكل مع البنوك".

من جانبه، أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقى، أهمية مبادرات البنك المركزى لدعم القطاعات المحورية فى الدولة، وخاصة بعد أن شهد ملف الاستثمار تراجعا فى الفترة الاخيرة بالرغم من وجود البنية التحتية وتشييد المشروعات الضخمة من قبل القيادة السياسية من طرق وأنفاق ومدن جديدة وغيرها.

وأكد الفقى، لـ«الشروق»، أن هذه المبادرات سوف تساعد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة فتح المصانع المغلقة مما ينتج عن ذلك إنتاج أكبر وتشغيل عمالة أكبر وتقليل التضخم والبطالة.

وفى سياق متصل، قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن البنك المركزى اتخذ قرارا بتقليل سعر الفائدة قبل إطلاق المبادرات لكى يشجع المواطنين على الاقتراض، موضحة أن تقليل سعر الفائدة يجلب الاستثمارات أكبر ويسمح للمستثمرين باستثمار أموالهم بعائد مقبول.

وكان البنك المركزى أطلق مؤخرا خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، تتضمن الخطة زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام، واعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، و3 مبادرات أخرى بقيمة تتجاوز الـ180 مليار جنيه لتنشيط الصناعة والقطاع العقارى، فى حين تتمثل المبادرة الثانية فى إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتى يبلغ عددها 5184 مصنعا .