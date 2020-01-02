للوهلة الأولي يوحي مشهد الـ19 جثة المقتولة والمعلقة على جسر بمدينة يوروبان المكسيكية بأنها حصيلة حرب لعصابات المخدرات، ولكن عصابة "جليسكو" التي تبنَّت الواقعة أغسطس الماضى لم تكن تقاتل سوى للسيطرة على سوق الأفوكادو الذي لا يخلو منه مطبخ حول العالم.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية تعد المكسيك أكبر دولة مصدرة للأفوكادو المعروف بالذهب الأخضر حول العالم إذ ربحت ولاية ميتشوكن المكسيكية من وراء إنتاجه عام 2018 وحده 2.4 مليار دولار.

وحذَّر مركز الرصد الأمريكي، فريسك مابلاكرافت، من أن يصبح الأفوكادو ثالث سلعة دموية عالمية بعد "ماس" سيراليون و"معادن الكونغو"، مشيرا لاستفحال انخراط العصابات في إنتاج الآفوكادو واحتوائه على أنشطة إجرامية أخري كالعمالة الإجبارية للأطفال وتدمير المساحات البيئية لفتح المجال أمام الزراعة.

ويقول "كرستيان واجنر"، أحد محللي الفريق، إنه رغم فائدة الأفوكادو المربحة لمزارعي المكسيك، إلا إن كافة مراحل إنتاج الفاكهة من الزراعة حتى النقل تتضمن دخول العصابات وممارسة العنف والجريمة، وما يزيد الأمر تفاقما صعوبة تعقب تلك الأعمال الإجرامية المتخفية في سلسلة إنتاج الثمرة.

وبحسب دراسة مركز "فريسك"، فإن الخصائص الغذائية للأفوكادو تجعله منتجا مربحا، حيث يزيد دخل العاملين به بالمكسيك بـ12 ضعف متوسط الدخل العادي، بينما يذهب معظم الإنتاج المكسيكي لأمريكا والصين التي ضاعفت استيرادها للثمرة 1000 مرة خلال 6 سنوات فقط.

وأضاف "واجنر"، أنه مع تضييق الحكومة المكسيكية على تجارة المخدرات اتجهت العصابات لنوع أسهل من التجارة في الأفوكادو، حيث استغلوا قوتهم للسطوة على أراضي المزارعين أو المحميات الطبيعية لاستغلالها لصالحهم.

وأكدت الدراسة أنه في عام 2019 تزايد عدد العصابات العاملة بولاية ميتشوكان على إنتاج الأفوكادو لتمويل نفسها لتستمر بتجارة المخدرات، وما تم رصده هو تواجد 12 عصابة كبيرة عاملة بالمجال ذلك العام.

ويقول "فاكو إيرنست"، أحد المحللين بوكالة كوارث مكسيكية، إن العصابات بدأت ببسط نفوذها علي كل شيء بأماكن انتشارها لتستغل كافة السلع المتداولة لصالحها، وليس فقط الأفوكادو ما تستفيد منه العصابات بل أيضا الليمون والفراولا والبابايا وتجارة الأخشاب الممنوعة.

وتابع: مقاطعة الأفوكادو المكسيكي ليست حلا، لأن هناك من الشرفاء من يعيشون منها، بينما ستصبح العصابات أعنف حين حدوث ذلك تجاه مزارعي الثمار لأخذ كل نقودهم قبل توقف الإنتاج.

وأوصى عوضا عن ذلك أن يقوم المستهلكون بمحاسبة شركات إنتاج الثمرة لتجنب التعامل مع العصابات، موضحا أن حينها بإمكان الجريمة المتفشية بالمجال أن تتوقف، لأن الحكومة المكسيكية لن تعبأ بإحداث تغيير ولكن الشركات الخاصة حال الضغط عليها قد تفعل شيئا حسب قوله.