أكثر من 6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ في عام 2019

كشفت بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها في الولايات المتحدة أن أكثر من 6 ملايين من طلبة المدارس المتوسطة والعليا خلال عام 2019 يدخنون التبغ.

وكشفت الدراسة أن واحدا من بين كل 3 من طلبة المدارس العليا ونحو طالب من بين 8 في المدارس المتوسطة يدخنون التبغ حاليا؛ مما يعني أنهم يستخدمونه على الأقل مرة في الـ30 يوما.

وللعام السادس على التوالي، اكتشف أن السجائر الإلكترونية هي الأكثر شيوعا من منتجات التبغ بين طلبة المدارس المتوسطة والعليا.

واستخدم أكثر من 55% من الطلبة المدخنين للسجائر الاليكترونية، كما كشفت الدراسة أن نحو ثلثي الطلبة يستخدمون أكثر من نوعين من منتجات التبغ وأن آثار الاعتماد على النيكوتين تزيد عند هذه النوعية.