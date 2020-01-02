انتقد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك قرار ماجد سامي، حكم مباراة الفريق أمام أسوان بطرد طارق حامد اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «أول مرة أتحدث عن التحكيم، ولكن اليوم طارق سامي قام بطرد طارق حامد بدون سبب».

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك: «الموسم الماضي كنا أكثر فريق ساند التحكيم رغم أننا خسرنا الدوري بسبب التحكيم».

كما انتقد أمير مرتضى منصور لجنة المسابقات؛ بسبب ضغط المباريات، حيث قال: «لدينا مباراة يوم الأحد أمام طنطا، الفريق سيستريح ثلاثة أيام فقط بينما يستريح طنطا منذ أسبوع».

وبالانتقال للحديث عن المقعد المتبقي للفريق في الانتقالات الشتوية، أوضح أمير: «بالنسبة لانتقالات يناير، لدينا مكان واحد في القائمة وكارتيرون لم يحسم المركز الذي يريد تدعيمه بعد، سيكون هناك اجتماع معه وسيحدد خلاله المركز الذي يريد التدعيم فيه».

وعن الفوز أمام أسوان اليوم، قال: «3 نقاط هامة، وحظ أوفر لفريق أسوان في المباريات المقبلة، كنا نعاني من سوء توفيق خلال الفترة الماضية، الدوري لا يزال طويلًا ونخوض كل مباراة على حدى».

وأتم: «لاعبو الزمالك يستطيعون العودة بالفريق لمكانه الطبيعي، مثل ما حدث في إفريقيا بعد عودة التوفيق».

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا اليوم على حساب أسوان ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 18 ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر.