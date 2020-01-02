 اتحاد النقابات الألمانية: على ألمانيا جعل رئاستها للاتحاد الأوروبي نجاحا لأوروبا - بوابة الشروق
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اتحاد النقابات الألمانية: على ألمانيا جعل رئاستها للاتحاد الأوروبي نجاحا لأوروبا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 3:31 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 3:31 م

ناشد رئيس اتحاد النقابات الألمانية الحكومة الاتحادية قبل تولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في العام الجديد إتباع نهج طموح.

وأكد راينر هوفمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس، ضرورة أن تعمل ألمانيا حاليا على جعل رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي نجاحا لأوروبا أيضا.

يشار إلى أن ألمانيا ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجديد.

وانطلاقا من ذلك دعا هوفمان لاستمرار الائتلاف الحاكم الحالي، وقال: "وجود ائتلاف غير مستقر سيكون أمرا ضارا دائما قبل تولي رئاسة المجلس أو أثنائها".

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