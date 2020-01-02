أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يعلن فيه احتجاجه ضد سعيد حمزة حكم مباراة الفريق أمام انبي التي أقيمت في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز على ستاد الإسماعيلي.

وجاء نصر البيان على النحو التالي:

«يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلي دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة إلا ما حدث اليوم من حكم مباراة الإسماعيلي وإنبي أقل ما يقال عليه أنه (فجر تحكيمي) وظلم واضح للنادي الإسماعيلي حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة ، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء ، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها».

وتابع «حيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الإسماعيلي اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الإسماعيلي هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم».

وأضاف «إذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الإسماعيلي».

وواصل «الامر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى».

وأضاف «إذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية».

واختتم البيان «وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة، ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الإسماعيلي والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه».