نائب الرئيس الإيراني: عائدات البلاد بلغت 70 مليار دولار رغم الحظر الراهن

قال إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن إجمالي عائدات البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بلغ 70 مليار دولار من خلال التبادل التجاري مع العالم ورغم ظروف الحظر الراهنة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن جهانجيري قوله، اليوم الخميس، إنه يتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري الإيراني إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي الإيراني الذي كان قد بدأ في 21 من مارس 2019، وسينتهي في 20 من مارس 2020.



من ناحية أخرى، أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى تواجد الأمريكيين في المنطقة؛ مؤكدا أن هؤلاء هم مصدر الفوضى والتوترات الإقليمية؛ وأن الشعبين الأفغاني والعراقي لم ينعما بالسعادة منذ حضور القوات الأمريكية في هذين البلدين.



وشدد جهانجيري على أن القوات الأجنبية المتواجدة في المنطقة ليست فقط عاجزة عن المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، بل هم جزء من الفوضى والفلتان الأمني الراهن داخل المنطقة.