محافظ أسيوط يلتقي 17 مواطنا من ذوي القدرات الخاصة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 17 مواطنًا من ذوي القدرات الخاصة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين ذوي القدرات الخاصة وكبار السن بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، أكثر من 17 شكوى وطلبًا مقدمة من بعض المواطنين ذوي القدرات الخاصة والتي تمثلت في إيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص وصرف بعض المساعدات العاجلة فضلًا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لبعض الأشخاص وإحالة البعض منهم لمستشفيات الصحة بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية لهم، فضلًا عن التنسيق مع بعض شركات المرافق لحل بعض الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.