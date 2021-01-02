الصحة: بدء تلقيح الفئات الأولى ضد كورونا في الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي، مع وزارة الداخلية؛ لتحديد الأماكن التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى المحافظات، لافتة إلى توجيه الرئيس السيسي للهيئة الهندسية لمراجعة الأماكن المحددة ورفع كفائتها استعدادًا لبدء مرحلة التلقيح.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الوزارة وفرت أكثر من 39 مليون سرنجة، بالإضافة إلى الكميات الموجودة بالمحافظات، مشيرة إلى تعاقد الوزراة مع الشركات الوطنية لتوريد المزيد من السرنجات.

وأشارت إلى الانتهاء من الموقع الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فضلًا عن إضافة فيديو لتوضيح كيفية عمل اللقاح، وشرح للموافقة المستنيرة التي سيوقع عليها متلقي اللقاح.

ولفتت إلى تكفل صندوق تحيا مصر باللقاحات التي يتم توريدها، مضيفة أن الاستمارة الخاصة بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح الصيني ستكون مرتبطة بمبادرة تكافل وكرامة؛ لمعرفة أصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت أن متلقي الجرعة الأولى من اللقاح سيتلقى تقريرًا طبيًا لمتابعة حالته على مدار الأيام لحين تلقيه الجرعة الثانية، والتي ستكون بعد 21 من الأولى، موضحة أنه تلقيح المواطنين في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.