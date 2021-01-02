رئيس إقليم كردستان العراق: إجراءات مشددة بحق المعتدين على السياح العراقيين

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق من اعتدى على السياح العراقيين في ليلة رأس السنة في الإقليم.

وقال بارزاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كردستان وتقاليده الراسخة".

وأضاف بارزاني، أن "ثلة من المخربين ومثيري الشغب أقدموا على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كردستان لقضاء عطلة رأس السنة".

وتابع بارزاني: "ندين الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم المجتمع في الإقليم وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كردستان، كان منذ السنوات الماضية، ولا يزال، وسيبقى، ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من المحافظات العراقية والدول المجاورة، وسنظل أبوابه دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم، بالإضافة إلى استقباله المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة وتقدير".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كردستان بأخلاقه وثقافته وتعايشه السلمي والإنساني، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول تشويه وتقبيح الثقافة الرفيعة للمجتمع".