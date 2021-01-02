رئيس وزراء الدنمارك السابق يغادر حزبه بعد 40 عاما

ذكر رئيس وزراء الدنمارك السابق، لارس لوكه راسموسن في منشور له على موقع للتواصل الاجتماعي أنه سيغادر حزبه "فنستر" الليبرالي المحافظ بعد 40 عاما من عضويته فيه.

وأصدر راسموسن الإعلان مساء أمس الجمعة. ومازال يحتفظ بمقعده كعضو في البرلمان.

وكان راسموسن 56 عاما قد تولى مرتين منصب رئيس وزراء الدنمارك بين عامي 2009 حتى 2011، وعامى 2015-2019، وشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا.

ولم يحقق فوزا في الانتخابات البرلمانية في عام 2019، وحلت محله، رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن وهي ديمقراطية اشتراكية.

وبعد وقت قصير من هزيمته، تخلى راسموسن عن عضويته في حزب "فنستر" بعد أن تعرض لضغوط من جانب أقرانه.