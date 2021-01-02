قائد فيلق القدس لأمريكا: الرد على اغتيال سليماني قد يأتي من داخل بلادكم

قال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني، إن مسار الفيلق لن يتغير بأفعال أمريكا، مُضيفا أن الرد على مقتل سلفه قاسم سليماني قد يأتي على يد أفراد من داخلها.



وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت تصريحات قائد فيلق القدس، في جامعة طهران، خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لمقتل سلفه سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية في 3 يناير كانون الثاني الماضي.



وقال إسماعيل قاآني، إنه في آخر لقاء له مع مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي حصل سليماني على 3 أوسمة.

وأكد قائد فيلق القدس أن مسار قواته والمقاومة "لن يتغير بالأفعال الأمريكية الشريرة".

وخاطب قآاني الأمريكيين، قائلا: "لكنكم بجريمتكم هذه التي ارتكبتموها قد وفرتم عملا آخر لجميع الأحرار في العالم واعلموا بأنه من المحتمل أن يظهر أفراد حتى في داخل وطنكم ليردوا على جريمتكم"، حسبما أوردت وكالة أنباء إرنا الرسمية.