احتفالات رأس السنة: رواد حفل مخالف لقيود كورونا يلحقون أضرارا بكنيسة بريطانية عمرها 500 عام

تعرضت كنيسة في بريطانيا يرجع تاريخها إلى نحو 500 عام لأضرار خلال حفل غير قانوني أقيم فيها ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس إن كنيسة جميع القديسين، في منطقة إيسا هورندون، تم اقتحامها من قبل حشود المحتفلين الذين خرقوا قرارات حكومية.

ومثل الحفل تحديا للقيود الحكومية التي تحظر التجمعات في مسعى لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن عناصر الأمن تعرضوا للتهديد وبعض أعمال العنف أثناء تفريق مئات الأشخاص ومصادرة معدات.

وتم القبض على ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم من الثانية والعشرين إلى الخامسة والثلاثين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام والمخدرات.

"محزن للغاية"

وقالت أستريد غيليسبي، المتطوعة في جمعية كنيسة أصدقاء جميع القديسين، إن منظمي الحدث حطموا نافذة لوضع وحدة مروحة شفط وتوصيل معدات الصوت في صندوق الوصلات الكهربية بالكنيسة.

وقالت: "كان إعدادًا احترافيًا، واستأجروا معدات، وأقاموا منصة للشراب ... كان هناك الكثير من الفوضى".

وأضافت "إنها كنيسة جميلة، إنه أمر محزن للغاية أن تتعرض لأضرار".

وتعتقد مجموعة معنية بالحفاظ على التراث المعماري أن الأمر سيكلف ما لا يقل عن 1000 جنيه إسترليني لإصلاح مبنى الكنيسة.

وتم وضع إسكس في المستوى الرابع من قيود فيروس كورونا في إنجلترا، وهي أشد درجات القيود صرامة.

وتجاوزت أعداد الإصابات اليومية الجديدة في بريطانيا خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ50 ألف إصابة جديدة كل 24 ساعة.

وفرقت الشرطة في وقت لاحق حوالي 100 شخص في حفل غير قانوني في مستودع مهجور في برينتوود واعتقلت شخصين.

كما تم تغريم امرأة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني لتنظيمها حفلا منزليا ضم مائة ضيف.

وصادرت قوات الأمن معدات وأصدروا 25 إخطارا بغرامات.

وقال مساعد قائد الشرطة آندي نبيبي "لسوء الحظ، كان هناك من قرروا الاستهزاء الصارخ بقواعد فيروس كورونا، قرروا أن الاحتفال أكثر أهمية من حماية الآخرين"

واضاف "صادرنا معداتهم واعتقلنا خمسة اشخاص وفرضنا غرامات كبيرة على من يعتقدون ان هذا السلوك مقبول".