تأجيل دعوى وقف أعمال المجلس القومي للمرأة وحله لجلسة 27 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، تأجيل دعوى إلزام مجلس الوزراء بوقف أعمال المجلس القومي للمرأة وما يصدر عنه من قرارات وتوصيات لجلسة 27 فبراير المقبل.

وتطالب الدعوى أيضاً بوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين رقمي 90 لسنة 2000، و19 لسنة 2016، والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله.

وحملت الدعوى المقامة من علاء مصطفى، رئيس مؤسسة العلاء القانونية رقم 57572 لسنة 73 ق، وقالت إن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة بناء على الجنس والنوع مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية.

وطالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.