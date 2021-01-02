شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بضاحية المهندسين، مساء اليوم السبت، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة في مرايا اللون".

وافتتح المعرض الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، والإعلامي عبد الله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.

ويشتمل المعرض على ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنانة أسماء مجدي ويأتي معرضها تحت عنوان “الأولون” ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبد الكريم بعنوان “حالة حوار” ويمثل آخر إنتاجها في فن الزجاج، وستقدم 20 عملًا فنيًا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة في مسابقات مصرية سعودية.

وقال الفنان عز الدين نجيب إن الفنانين الثلاثة تميزت معارضهم بالحس العالي، وعكس الصورة البيئية بألوان مبهجة، مشيرًا إلى نجاحات "ضي" في إبقاء المشهد التشيكلي في حالة ثراء رغم جائحة كورونا.

ومن ناحيته، اعتبر الدكتور طارق منصور المعرض إضافة قوية لفنانين مشهود لهم بالإبداع، فيما أثنى الإعلامي عبد الله يسري على المعارض الثلاثة، متوقعُا اجتذاب عدد كبير خلال فترة انعقادها.

وبدوره، أوضح هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، أن المعارض الثلاثة مستمرة لمدة 21 يومًا، وتمثل استهلالًا رائعًا لنشاط “ضي” لعام 2021، تتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية، مؤكدًا أن "مرحلة كوفيد" لم ولن توقف الإبداع، وعلى المؤسسات التشكيلية والثقافية رعاية الفنانين واحتضان أعمالهم، وتشجيع ظهورهم خلالها.