الإسماعيلي يفقد نجميه بسبب الإصابة أمام مصر المقاصة

يغيب الثنائي محمد بيومي وآري بابل عن النادي الإسماعيلي، في مباراته أمام مصر المقاصة غدًا الأحد، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري العام.

وجاء ذلك بسبب عدم اكتمال شفاء الثنائي، حيث يعاني بيومي من شد بالعضلة الأمامية بينما يغيب بابل للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

ويبحث الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي عن تجهيز الثنائي إلى موقعة الرجاء المغربي المرتقبة يوم 11 يناير الجاري في إياب نصف نهائي البطولة العربية .

هذا و كان النادي الاسماعيلي قد أعلن استمرار غياب عبد الرحمن مجدي نجم الفريق عن مواجهة المقاصة غدًا لنفس السبب و هو عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من عمر المسابقة.