يونايتد يتقاسم الصدارة مع ليفربول بعد الفوز على أستون فيلا بثنائية

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حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 33 ليتقاسم الصدارة مع ليفربول، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 في المركز السادس.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الأول لصالح يونايتد عند الدقيقة 40 ثم عاد بيرتراند تراوري لتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 58.

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثاني ليونايتد من ركلة جزاء تحصل عليها بوجبا في الدقيقة 61. وبقت النتيجة منذ هدف فيرنانديز وحتى النهاية على حالها ليظفر يونايتد بنقاط المباراة.