الآثار: إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بعد جولته بمدينة الأقصر، بصحبة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى منطقة وادي الملوك الأثرية بالبر الغربي بالأقصر؛ حيث تم إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

وقال وزيري، إن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة وإزالة السناج.

واكتشفت المقبرة عام ١٨١٧ على يد جيوفاني بلزوني، ويبلغ طول المقبرة الى ٢٩ مترا، وهي عبارة عن ممر قصير ينتهي بحجرة دفن تحتوي على تابوت من الجرانيت.

ومن أهم المناظر بها توحد على الجدار الأيسر من حجرة الدفن حيث يظهر منظر كتاب البوابات ومنظر اخر يمثل الملك راكعا أمام أرواح نخن وبي وهيراكنوبوليس.

وتعرض المومياء الخاصة بالملك بمتحف الأقصر في قاعه مجد طيبة.

وكان رمسيس الأول نائب للجيش في عصر حور محب، وزوجته سات رع، وكان يدعى بارع مسو ثم أسس الأسرة التاسعة عشر في الفتره من ١٢٩٢_١٢٩٠ ق.م.