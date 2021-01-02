ديفيز وجيمس يقودان ليكرز إلى الفوز على سبيرز في دوري السة الأمريكي

حقق لوس أنجليس ليكرز الانتصار الرابع له في الموسم الحالي مقابل هزيمتين، وتغلب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 109 / 103 صباح اليوم السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أنتوني ديفيز 35 نقطة و11 متابعة وأضاف النجم ليبرون جيمس 26 نقطة و11 متابعة وعشر تمريرات حاسمة لحامل اللقب ليكرز.

وعلى الجانب الآخر، حقق كيلدون جونسون أفضل رقم في مسيرته، حيث سجل 26 نقطة وعشر متابعات وأضاف ديمار ديروزان 23 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، لكن سان أنطونيو سبيرز تلقى الهزيمة الثالثة له مقابل انتصارين في الموسم الجاري.

وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة و12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود ميلواكي بكس إلى الفوز على شيكاغو بولز 128 / 96 .

وحقق ميلواكي بكس بذلك الانتصار الحادي عشر على التوالي في سجل مبارياته أمام شيكاغو بولز.

كذلك سجل برادلي بيل 31 نقطة وسبع تمريرات حاسمة ليقود واشنطن ويزاردز إلى الفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 130 / 109، وقد حقق ويزاردز بذلك الانتصار الأول له في الموسم الجديد بعد خمس هزائم.

وحقق يوتا جاز الانتصار الثالث له في الموسم مقابل هزيمتين وتغلب على لوس أنجليس كليبرز 106 / 100.

وفي مباريات أخرى، تغلب فينيكس صنز على مضيفه دنفر ناجتس 106 / 103 وأتلانتا هوكس على مضيفه بروكلين نتس 114 / 96 وممفيس جريزليس على مضيفه تشارلوت هورينتس 108 / 93 وديترويت بيستونز على بوسطن سلتيكس 96 / 93 ودالاس مافريكس على ميامي هيت 93 / 83.