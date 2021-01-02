شركة الموانئ العراقية تؤكد استمرار عمل الموانئ النفطية العراقية دون توقف

أكد المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان محيبس الفرطوسي، استمرارية عمل الموانئ النفطية شمالي الخليج دون توقف، وأن القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل.



وقال الفرطوسي في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن عملية سحب الناقلة نوردك فريدم المحملة بـ 149 ألف طن وقود النفط الأسود بعيداً عن الناقلة الملغمة بولو تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة لشركة موانئ العراق".



وأضاف الفرطوسي: "أن شركة موانئ العراق بانتظار توقيتات إزالة اللغم من الناقلة من أجل المشاركة في انتزاع اللغم".



وكانت السلطات العراقية، أعلنت أول أمس الخميس عن العثور على لغم ملتصق بناقلة نفطية في المياه الدولية وجرى العمل من أجل تأمينها ورفع اللغم منها وأنه لا مخاطر على حركة الناقلات النفطية في المياه والموانئ النفطية العراقية بمحافظة البصرة.