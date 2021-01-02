مدير تطوير العشوائيات: مثلث ماسبيرو نقلة حضارية تضاهي مشروعات أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المهندس خالد صديق مدير تطوير المشروعات، إن الحكومة استعادت الثقة بينها وبين المواطنين من خلال مشروع مثلث ماسبيرو.

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «الفضائية المصرية»، صباح السبت، أن مشروع مثلث ماسبيرو يعد نقلة حضارية ويضاهي مشروعات معمارية في أوروبا، واستطاعت الدولة من خلاله استعادة الثقة بينها وبين المواطنين وحلت مشكلات طالت لنحو 40 عامًا.

وتابع قائلا: "يرجع نجاح المشروع لمشاركة المواطنين فيه بالإفصاح عن رغباتهم، ونفذت الدولة مطالبهم فهناك أكثر من 3300 أسرة طالبت بتعويض مادي وحصلوا عليه، وأسر أخرى طالبت بالإقامة في حي الأسمرات".

وأكد على أنه سيتم تسليم 936 وحدة في ديسمبر من العام الجاري 2021.