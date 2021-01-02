قيادي بحزب الله اللبناني: الرد على اغتيال سليماني آت لا محال

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني نبيل قاووق اليوم السبت أن الرد على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني آت لا محال.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قاووق قوله ، في كلمة خلال مراسم أداء "قسم العهد والوفاء" أقامها حزب الله اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، إن "كل الانتصارات على العدو الإسرائيلي والتكفيري والأمريكي على امتداد بلدان منطقتنا، تشرق منها بصمات الحاج قاسم سليماني".

وأضاف: "واهم من لا يوقن بحتمية الرد، من لا يوقن بالرد لا يعرف إيران، ولا يعرف عزم رفاق درب وأبناء الحاج قاسم وبأسهم وشجاعتهم".

وكانت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار اغتالت سليماني والمهندس بالعراق في الثالث من يناير العام الماضي .