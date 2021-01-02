 الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران - بوابة الشروق
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الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران

طهران - أ ش أ:
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 9:18 ص

نفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات إلى نحو مليون و231 ألفا و429 حالة، والوفيات 55 ألفا و337.

ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمتحدث باسمها، محمد حسن قوسيان مقدم -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.

وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز (بوينج 281-747 إف) تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

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