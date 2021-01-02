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صياد إندونيسي يصطاد غواصة صينية مسيّرة

غواصة صينية مسيّرة
غواصة صينية مسيّرة
رويترز
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 6:51 ص

وقعت في شباك صياد سمك إندونيسي ما يقول الخبراء إنه "من المحتمل أن يكون غواصة صينية صغيرة مسيرة"، وذلك في مياه طريق بحري استراتيجي بين بحر الصين الجنوبي وأستراليا.

ووفقا لوسائل إعلام إندونيسية تم العثور على الغواصة (UUV) في 20 ديسمبر الماضي بالقرب من جزيرة سلايار في جنوب سولاويزي، وبعدها بستة أيام تم تسليمها للشرطة ثم إلى الجيش الإندونيسي.

ويقول متخصصون بالمجال العسكري إن الغواصة من طراز (Haiyi) وتم تطويرها من قبل معهد شنيانغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعرف بأنه يجمع بيانات بما في ذلك درجة حرارة مياه البحر والملوحة ومستويات الأوكسجين، ويتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتيارات واتجاه الحركة بشكل مباشر للمستخدم، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووفقا للموقع العسكري "نافال نيوز" يمكن أن تكون بيانات UUV ذات قيمة كبيرة لوضع الخطط البحرية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الغواصات، فكلما تعرفت البحرية على حالة مياه البحر كانت قادرة على إخفاء غواصاتها.

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