برلماني روسي يعلق على رفض واشنطن التصويت على ميزانية الأمم المتحدة الجديدة

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قال البرلماني الروسي قسطنطين كوساتشيف إن المصالح الأمريكية تتعارض بشكل متزايد مع مصالح البشرية، ولذا فعند إقرار ميزانية الأمم المتحدة أكدت واشنطن مجددا دورها لاعبا غير اجتماعي.

وأضاف كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي: "أكدت الولايات المتحدة مرة أخرى صفتها لاعبا غير اجتماعي بمعارضتها أمس ميزانية الأمم المتحدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء".

وتابع: "الولايات المتحدة التي لم تهدأ فيها الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، رفضت دعم ميزانية الأمم المتحدة لمنع تمويل المؤتمر العالمي لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب".

وأشار كوساتشيف إلى أن مندوبة الولايات المتحدة كيلي كرافت، بررت موقف بلادها بأن هذا المؤتمر "سيتسم بمعاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل".

وذكر كوساتشوف أن المؤتمر اتخذ قرارا يدين إسرائيل فعلا، لكنه يدين بنفس الشدة "معاداة السامية وكراهية الإسلام".