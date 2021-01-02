 الجيش اللبناني يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار على عسكريين في الهرمل - بوابة الشروق
السبت 2 يناير 2021 10:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الجيش اللبناني يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار على عسكريين في الهرمل

بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 8:58 م

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، 3 أشخاص في بلدة الهرمل شرق البلاد، لإقدامهم أمس الجمعة، على إطلاق النار على سيارة يستقلها عسكريان ما أدى إلى مقتل الأول وجرح الثاني.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه: "بتاريخ اليوم السبت أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل كلاًّ من: (ج.ع) (م.ع) و(ح.ع) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ أمس الجمعة باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص آخر من البلدة عينها، ما أدّى إلى استشهاد الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح".

وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك