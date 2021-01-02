وزير إيطالى يرجح إعادة فتح مناطق التزلج في إيطاليا بدءا من 18 يناير

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يحتمل أن تسمح السلطات الإيطالية بفتح مصاعد التزلج أمام الرياضيين غير المحترفين بمناطق التزلج السياحية الإيطالية في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأصدر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم السبت في روما أمرا بهذا الصدد.

كانت البداية الجديدة لاستئناف الرياضات الشتوية قد خطط لها في الأصل بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

غير أن العديد من المناطق والمقاطعات المتضررة طلبت تأجيل ذلك، مبينة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعديل القواعد الصحية في أوقات الوباء.

ويتعلق الأمر بمدى امتلاء المصاعد والجنادل من أجل ضمان السلامة من التلوث.

وكانت الحكومة الإيطالية أوقفت انطلاق الموسم بسبب موجة كورونا الثانية في 2020.

وتدر سياحة الرياضات الشتوية مليارات من الأموال على الاقتصاد الإيطالي.

وكانت الشركات والاتحادات المتضررة حددت يوم 18 من الشهر الجاري "آخر نقطة زمنية ممكنة" لإعادة النشاط.

وكانت إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة تضررت بشدة من الوباء على موجتين.

وأحصت السلطات الإيطالية اليوم السبت ما يقرب من 12 ألف إصابة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة، إضافة إلى وفاة 364 شخصا بفيروس كورونا.

وصل عدد الوفيات بمرض كوفيد 19 رسميا في إيطاليا إلى ما يناهز 75 ألفا.