 قرية الحجيرات بقنا تشيع جثمان الشهيد نور ناصر - بوابة الشروق
السبت 2 يناير 2021 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

قرية الحجيرات بقنا تشيع جثمان الشهيد نور ناصر

حمادة عاشور
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 8:21 م

شيع المئات من أهالي قرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد المجند نور ناصر عبد الوارث، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه بسيناء.

واتشحت القرية بالسواد أثناء تشييع الجنازة، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد استقبل جثمان الشهيد بمطار 67 الحربي، بحضور عدد من القيادات الأمنية من رجال القوات المسلحة.

وسلم محافظ قنا جثمان الشهيد لأهله، معربًا عن خالص تعازيه لوالد الشهيد وأسرته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ووجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار، من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يضحون بأغلى ما يملكون؛ من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك