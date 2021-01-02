قرية الحجيرات بقنا تشيع جثمان الشهيد نور ناصر

شيع المئات من أهالي قرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد المجند نور ناصر عبد الوارث، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه بسيناء.

واتشحت القرية بالسواد أثناء تشييع الجنازة، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد استقبل جثمان الشهيد بمطار 67 الحربي، بحضور عدد من القيادات الأمنية من رجال القوات المسلحة.

وسلم محافظ قنا جثمان الشهيد لأهله، معربًا عن خالص تعازيه لوالد الشهيد وأسرته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ووجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار، من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يضحون بأغلى ما يملكون؛ من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.