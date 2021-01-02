جمعية الجزويت تنعي وحيد حامد: له الرحمه بحجم ما تركه من استمتاع في القلوب

نعت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 2 يناير، إثر تعرضه لازمة صحية مؤخرًا.

وجاء بيان "الجيزويت": "ببالغ الحزن تنعي أسرة جمعية النهضة العلمية والثقافية بالقاهرة، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي رحل صباح اليوم بعد مشوار فني شديد الأثر، ليس في الحالة السينمائية العربية فقط، ولكن في الوجدان والذاكرة العربية كاملة".

وتشارك أسرة جزويت القاهرة الجمهور المصري والعربي وأصدقاء وتلاميذ الكاتب الكبير مشاعر الحزن، وتدعو لأسرته بالصبر، وله بالرحمة بحجم ما تركه من استمتاع في القلوب وأثر سيبقى خالدا بخلود أعماله العظيمة.