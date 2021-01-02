خامنئي: سليماني رجل الميدان وبطل إيران

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نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تدوينة مساء الجمعة على موقع "إنستغرام" أشاد فيها بقاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في العراق.

وقال: "استشهاد سليماني حدث تاريخ، ليس مجرد حادث عادي ينساه التاريخ. لقد سجله التاريخ نقطة مضيئة حيث أصبح الشهيد سليماني بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وهذه نقطة أساسية".

وأضاف: "الإيرانيون يفخرون بأنفسهم وبأن رجلا من بينهم نهض من قرية نائية وسعى وجاهد وبنى نفسه، وتحول إلى شخصية مضيئة وبطل للأمة الإسلامية".

وكان علي خامنئي قد اعتبر أن "إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الصفعة الأقوى للرد على اغتيال قاسم سليماني".

وشدد خامنئي في ديسمبر 2020 على أن "الانتقام لقاسم سليماني حتمي، وفي أي زمان ممكن"، مؤكدا أنه "سيتم الانتقام ممن أمر، ونفذ اغتياله".