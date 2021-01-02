شرطة ميلانو تحتفل مع عجوز إيطالية بعيد الميلاد

في لفتة إنسانية، لبت شرطة مدينة ميلانو الإيطالية طلب سيدة عجوز لقضاء عطلة عيد الميلاد معها، حيث تعيش السيدة بمفردها في منزلها.

وفي حوالي الساعة الثانية مساءً من يوم 25 ديسمبر الماضي، تلقى مقر شرطة مدينة ميلانو مكالمة هاتفية مختلفة عن المعتاد من السيدة فيدورا (87 عام) وهي أرملة شرطي متقاعد، تعيش بمفردها، حيث وجهت التهنئة للضباط بمناسبة عيد الميلاد ودعتهم إلى منزلها للاحتفال، وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقالت فيدورا عبر الهاتف أن لديها ما تقدمه من طعام، مضيفة: "أنا وحيدة دائمًا". فيما أدرك الشرطي كلاوديو الذي أجاب على الهاتف أن السيدة لا تريد أكثر من رفقة صغيرة، فبادر بإرسال دوريتين إلى منطقة منزلها.

وقام ضباط الشرطة وهم سيرجيو وفرانشيسكو وجرازيانو وجيامباتيستا بالطرق على منزل فيدورا وقضوا بعض الوقت معها.

من جهتها، وجهت فيدورا التي فوجئت بهذه اللفتة التضامنية، الشكر إلي رجال الشرطة على المبادرة اللطيفة ولتذكيرها بزوجها الذي خدم في شرطة الولاية.

بدورها، نشرت صفحة شرطة ميلانو القصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأرفقتها بصورة السيدة محاطة برجال الشرطة.