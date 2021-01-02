الخزعلي يدعو إلى المشاركة في مظاهرة لإحياء ذكرى مقتل سليماني بضربة أمريكية

دعا الأمين العام لحركة "أهل الحق" بالعراق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الجمعة الى المشاركة الواسعة في المظاهرة الشعبية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وتعتزم الفصائل الشيعية تنظيم المظاهرة لإحياء الذكرى الأولى لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني زعيم جيش القدس الإيراني في طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعو كل شريف من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في تظاهرة أيام الشهادة والسيادة يوم الأحد المقبل في ساحة التحرير".

وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية في البلاد.