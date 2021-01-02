البيتكوين يتجاوز السعر القياسي البالغ 33 ألف دولار لفترة وجيزة

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، لفترة وجيزة فوق المستوى القياسي البالغ 33 ألف دولار، مقابل البيتكوين الواحد اليوم السبت.

وبلغت قيمة أقدم وأشهر العملات المشفرة إلى 33099 دولارًا على منصة تداول العملات الرقمية " بيتستامب "، وهو ما يمثل سعرا قياسيا لهذه العملة الرقمية.

وانخفضت قيمة العملة إلى 32750 دولارًا بعد ذلك بوقت قصير.

وعلى منصات التداول الأخرى ، التي يوجد منها الكثير فى العديد من مناطق العالم، قد تختلف الارتفاعات القياسية للعملة ، حيث لا توجد بورصة مركزية لصرف البيتكوين.

وكانت بيتكوين، حققت ارتفاعا مذهلا خلال العام المنصرم 2020، ففي أوائل عام 2020 ، كان سعرها يعادل 8 آلاف دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى أربعة آلاف دولار عندما تفشت جائحة كورونا في ربيع ذلك العام.