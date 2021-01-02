حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات اليومية بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا حملة نظافة مكبرة مشتركة مع رئاسة حي ثان طنطا، حيث تم رفع أكثر من ٥٠٠ طن من الأتربة، وتسويتها في جزء منخفض على طريق طنطا- القاهرة الزراعي، بمعدات مركز طنطا.

وشاركت الوحدات المحلية بطنطا في حملة نظافة بالكورنيش، وكنس الطرق السريعة، ورفع تراكمات الأتربة من على جانبي الطرق والجزر الوسطى ورشها بالميا،ه بدايةً من حدود محافظة الغربية في نطاق (قرية دفرة، قرية ميت حبيش، طريق طنطا المحلة الكبرى، نطاق قرية الرجدية، منطقة الاستاد بالكورنيش، قرية شوبر، طريق طنطا شوبر الدائري، مدخل قرية خرسيت، مدخل عزبتي القلا وطه بقرية ميت السودان)، وتم رفع القمامة من شارع جمال عبد الناصر، وميدان المحطة، وكفر العرب، وخلف البترول، والمقابر بنطاق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم.

وفي ذات السياق، نفذ قسم النظافة بمركز ومدينة بسيون حملة نظافة بحي الخربتاوي والبربخ ومدرسة الثانوية بنات ببسيون، وتم رفع التراكمات من قرى الوحدة المحلية برانشو (برانشو، الحداد وكفر سليمان)، كما تم مسح طريق طنطا بسيون.

وعلى جانب آخر، شن قسم النظافة بحي ثان طنطا حملة نظافة مكبرة لرفع الأتربة وكنس الشوارع ورفع القمامة من أماكن تجميعها بجوار جراج النظافة، ومحيط المستوصف الطبي، وشارع سعيد، وشارع بطرس، والطريق السريع، وحسن رضوان، ومحيط الميكانيكية، مع استمرار العمل ببقية الشوارع في نطاق الحي.

واستمراراً لأعمال النظافة، رفعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود ٩ أطنان من القمامة، حيث أزالت المحدة المحلية بقرية محلة زياد ٥ أطنان من القمامة من الطريق السريع، ورفعت الوحدة المحلية لقرية الراهبين ٤ أطنان من القمامة.

وأكد محافظ الغربية على استمرار مثل هذه الحملات المكبرة، وتسخير كل إمكانيات ومعدات المحافظة؛ لتحقيق المظهر الجمالي اللائق.