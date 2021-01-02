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محافظ الوادي الجديد يشدد على تكثيف عمليات التعقيم

عمرو بحر
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 11:02 م

شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح والمؤسسات الحكومية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ووجه الزملوط الموظفين بالمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك المواطنين بصفة عامة؛ لضمان الحماية من فيروس كورونا، والحفاظ علي الصحة العامة.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للمستشفيات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتأكد من توافر كافة الأدوية واسطوانات الأوكسجين الكافية؛ لضمان السيطرة الكاملة على الوضع، وتوفير خدمات صحية للمواطنين.

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