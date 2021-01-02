 غدا.. بدء تسليم وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. بدء تسليم وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

أ ش أ
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 6:37 م

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -غدا الأحد- تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 وD8) بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

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