 الصحة الهندية تسجل 19 ألفا و79 إصابة بكورونا و224 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الصحة الهندية تسجل 19 ألفا و79 إصابة بكورونا و224 وفاة خلال 24 ساعة

\نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 9:38 ص

أظهرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 19 ألفا و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و305 آلاف و788 إصابة.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، أن البلاد سجلت 224 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 149 ألفا و218 وفاة.

وتعافى 22 ألفا و926 شخصا من الفيروس في الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 9.9 مليون شخص. فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في البلاد إلى 250 ألفا و183 إصابة.

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