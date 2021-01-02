وكالة وفا: وفاة الأخت الصغرى للرئيس الفلسطيني الراحل عرفات

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة، الأخت الصغرى غير الشقيقة للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات توفت قبل قليل، في جمهورية مصر العربية، عن عمر ناهز 70 عاما.