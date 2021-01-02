عايدة فهمي تفوز بجائزة أفضل ممثلة أولى عن «حريم النار» بالقومي للمسرح المصري

فازت الفنانة عايدة فهمي بجائزة أفضل ممثلة "دور أول" عن دورها في العرض المسرحي "حريم النار"، بالدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي اختتمت مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في حضور وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم.

وحصلت الفنانة عايدة فهمي على جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، كما فازت بلقب أفضل ممثلة "دور ثان" روان أحمد عن عرض "المأوى"وحصلت على جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

باحترافية وإتقان فني كبير قدمت الفنانة عايدة فهمي دور "فتحية شلقم" الأم الصعيدية القوية التي تحكمها العادات والتقاليد من خلال العرض الأكثر تميزا "حريم النار" وهو من العروض المتفردة التي قدمها البيت الفني للمسرح في العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجمهوري، العرض مأخوذ عن الرواية العالمية "بيت برناردا ألبا" للشاعر والكاتب الإسبانى فدريكو جارسيا لوركا، وقام بتمصيره المؤلف شاذلي فرح ليحاكي الجنوب المصرى بتقاليده وموروثاته الراسخة التي تكاد تكون مقدسة بين أفراد المجتمع الصعيدي.

"حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إشراف وقيادة الفنان شادي سرور مدير الفرقة، ومن تأليف وأشعار شاذلى فرح، وإعداد وإخراج محمد مكى، وبطولة الفنانين عايدة فهمي ومنال زكى ونسرين يوسف، وأميرة كامل، ونشوى إسماعيل وكرستين عاطف وعبير لطفى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ومصمم إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور الدكتور محمد سعد، ملابس شيماء محمود، ومصمم استعراضات العرض محمد ميزو.