شركة سومو العراقية: لا خطر على عمليات تصدير النفط جنوبي البلاد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن العثور على لغم ملتصق بناقلة نفطية لايشكل خطرا على عمليات تصدير النفط الخام ولا على حركة الناقلات القادمة أو الراسية لتحميل شحنات النفط الخام المخطط لها عبر الموانئ العراقية في محافظة البصرة/550 كيلومترا جنوبي العراق/.

وذكرت شركة تسويق النفط العراقية في بيان صحفي وزع في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، السبت أن ما حدث يتعلق بـ "وجود جسم غريب صنف على أنه لغم ملتصق ببدن الناقلة"، مشيرة إلى أن ذلك الأمر رافقته "تخمينات لا تستند إلى واقع بشأن ربط هذا الأمر بصادرات النفط الخام العراقي من ميناء البصرة النفطي، والأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها".

وأوضح البيان أن"الناقلة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الأسود /زيت الوقود/ المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له وبالتالي تنفي سومو توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام" .

وذكر البيان أن "الناقلة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير في محافظة البصرة منذ تاريخ الخامس من تشرين ثان/نوفمبر الماضي ولم تأت الآن من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي".

وأضاف: "تقوم شركة نفط البصرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بتوفير الدعم والإسناد لضمان معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وإدارة هذا الملف بالكامل تخضع لتوجيهات مباشرة من أعلى سلطة أمنية في الدولة".

وكان بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلن أمس الجمعة أن القوات العراقية اكتشفت جسما غريبا ملتصقا في سفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية في محافظة البصرة.