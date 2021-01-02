وزيرة الدفاع اللبنانية: نقدر جهود الجيش في ضبط الحدود ومكافحة التهريب

أعربت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية في سبيل ضبط الحدود البرية ومكافحة التهريب والتعامل مع المعابر الحدودية غير الشرعية وإغلاقها.

وثمنت وزيرة الدفاع اللبنانية، خلال تفقدها الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا، حالة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها الجيش اللبناني في سبيل حماية أمن واستقرار البلاد، لا سيما بعد تطوير القدرات العسكرية لقوات حرس الحدود وإمكانياتها القتالية.

وشددت على ضرورة الالتزام الصارم بجميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا، بما يحمي سلامة ضباط وأفراد الوحدات العسكرية، مشددة على أن الحكومة والشعب والقيادة تقف إلى جانب الجيش وتدعمه من أجل الدفاع عن لبنان.