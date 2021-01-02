روسيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا و447 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 26 ألفا و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و212 ألفا و637 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" -في بيان له اليوم السبت- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 447 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58 ألفا و2 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 3889 إصابة من بين الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض سريرية، وأوضح أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية كان في العاصمة الروسية موسكو بواقع 5452 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ3742 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في مناطق ضواحي موسكو 1564 إصابة.