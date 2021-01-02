المثلوثي على رأس تشكيل الزمالك أمام إنبي

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أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: يوسف إبراهيم “أوباما”- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد وجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وحميد أحداد وحسين فيصل.