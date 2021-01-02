المثلوثي على رأس تشكيل الزمالك أمام إنبي

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: يوسف إبراهيم “أوباما”- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد وجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وحميد أحداد وحسين فيصل.