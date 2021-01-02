الصومال: مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مواطنين أتراك بالبلاد

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قتل انتحاري ثلاثة أشخاص في الصومال اليوم السبت في هجوم تقول السلطات إنه استهدف مواطنين أتراك في البلاد.

وقال على حسن، وهو ضابط شرطة كبير: "من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردين من قوات الأمن".

وأصيب مواطن تركي عندما ضرب الانفجار موقع بناء على طول الطريق بين العاصمة مقديشو ومقاطعة أفجوي.

وقالت الشرطة إن الهجوم الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه، استهدف بالتحديد المواطنين الأتراك بالصومال. وكان يعمل مهندسون أتراك وعمال بناء في مشروع شق طريق.

تدعم تركيا الجيش الصومالي بتدريب ومعدات. وتعتبر جماعة الشباب الصومالية تركيا غازيا في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

ووقع هجوم اليوم السبت بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحكومة الصومالية مختار عمر وقوع غارة جوية على ستوديوهات إذاعة الأندلس التابعة للشباب في قرية كونيابارو في اقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد.

ورغم تردد تقارير بشأن حدوث أضرار، لم يتم تسجيل إصابات في الغارة.