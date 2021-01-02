حبس شخص وزوجته 4 أيام لاتهامهما بقتل زوج شقيقته

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم السبت، حبس حداد وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل زوج شقيقته.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بتلقي قسم شرطة بندر دسوق، بلاغ بعثور “هدى. م”، 55 عامً ربة منزل، وتقيم بحي عميرة بمدينة دسوق، على زوجها "محمد م. ال"، 59 عامًا سائق، مكبلاً وغارقًا في دمائه، وبه آثار جروح في الرأس بمنزلهما الكائن بنفس العنوان.

وانتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم أحمد مطاوع وكيل الفرع، والمقدم حازم الشيخ مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد عمرو فتح الله رئيس مباحث القسم، ومعاونيه النقباء أحمد حمدي، وأشرف عبدالحكم، ومحمد عبد اللطيف، إلى مكان الواقعة محل العثور على جثة المجني عليه.

وبسؤال زوجته المذكورة، أفادت بأنها أثناء عودتها من منزل والدتها، عثرت على زوجها غارقًا في دمائه، ومكبلًا بالأحبال في أحد أثاث المنزل، وفق ما أوضحت به في بلاغها، فيما أفادت بعدم وجود مشاكل بينه وآخرين جعلهم ينتقمون منه بقتله بذلك الوضع.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية؛ لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

وأوضحت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة كل من المدعو “سمير. ص. ع”، 39 عامًا حداد، وزوجته “نجلاء. ف. ي”، 37 عامًا ربة منزل، ويقيمان بمدينة دسوق؛ لحدوث خلافات بين المتهم الأول، والمجني عليه زوج شقيقته؛ بسبب مطالبته إياهم بسداد مبلغ مالي له.

وتبين من التحريات أن المتهم الأول، دائم الاستدانة من زوج شقيقته المجني عليه، وفي آخر مرة استدان المتهم مبلغًا ماليًا منه، مقابل التوقيع على إيصالات أمانة، وزوجته المتهمة الثانية وقعت على إيصالات أمانة كضامن لزوجها، وبعد اقتراب موعد سداد الدين تخلفا عن السداد، ما جعل المجني عليه يطالبهما بالمبلغ، وتلويحه بشكواهما بإيصالات الأمانة بحوزته ما لم يجرى السداد.

وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة، اتفق المتهم الأول مع زوجته المتهمة الثانية، وعقدا العزم على التخلص من المجني عليه، وسرقة إيصالات الأمانة التي بحوزته لتفويت الفرصة عليه بشكواهما، وتوجها إلى مسكنه مستغلين غياب زوجته، وأثناء الانفراد به باغتاه بتوثيقه بالأحبال في أحد أثاث الشقة.

ودلت على أن المتهم الأول تعدى على المجني عليه بالضرب على رأسه بآله حادة، وبعد تأكدهما من وفاته، سرقا إيصالاتأمانة خاصة بهما كانت بحوزته وفرا هاربين، للاختباء في أحد الأماكن بنطاق محافظة القاهرة.

وشُكلت حملة أمنية وتوجهت إلى محافظة القاهرة، بعد تحديد تواجد المتهم وزوجته، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهما، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي، أقرا بصحتها لسابق مرورهما بأزمة مالية منعتهما من سداد الدين للمجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4901 لسنة 2020 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وتم العرض على النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.